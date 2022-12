Bagaimana Cara Mendapatkan Gitar Listrik yang Bagus? – Pastinya ketika ingin membeli gitar listrik orang-orang menginginkan produk itu bisa tahan lama. Oleh karenanya untuk mewujudkan hal tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara hati-hati. Memilih gitar listrik dengan hati-hati juga berfungsi untuk meminimalisir terjadinya penipuan akibat pedagang yang nakal. Lantas bagaimana cara memilih gitar listrik yang benar itu?.

Beberapa Tips Memilih Gitar Listrik yang Perlu Diketahui

Bagi seorang musisi gitar listrik piranti yang bisa menunjang keberhasilan dari pertunjukan. Untuk itu penting memilih gitar dengan kualitas yang unggul agar bisa menghasilkan suara indah. Adapun beberapa tips memilih gitar listrik yang unggul seperti berikut ini.

Perhatikan Harga

Hal pertama yang perlu Anda lakukan ketika ingin membeli gitar listrik yaitu memperhatikan harganya. Dalam hal ini jangan mudah tergiur dengan harga gitar listrik yang terjangkau. Pasalnya harga yang terjangkau belum tentu memiliki kualitas unggul. Umumnya harga gitar listrik itu dibanderol mulai dari ratusan hingga jutaan. Biasanya faktor penyebab mahalnya gitar itu dikarenakan material yang digunakan. Jika dalam hal ini ingin membeli gitar listrik untuk latihan di rumah sebaiknya belilah yang harganya ratusan saja. Sedangkan jika digunakan untuk acara manggung bisa memilih yang lebih mahal antara satu juta hingga 5 juta.

Perhatikan Leher Gitar

Ketika ingin membeli gitar listrik penting juga untuk mempertimbangkan bagian neck. Pasalnya leher gitar itu nantinya bisa mempengaruhi kenyamanan ketika sedang dipakai. Dalam hal ini pilihlah gitar dengan neck yang kokoh agar nantinya tidak mudah bengkok ketika digunakan. Jika bagian leher gitar itu bengkok bisa mengakibatkan suaranya menjadi fals. Pada bagian leher gitar juga terdapat kolom yang bervariasi mulai dari 22 fret hingga 24 fret. Pilihlah sesuai dengan kenyamanan dan gaya bermain yang ingin dilakukan.

Perhatikan Karakter Suara

Selain konstruksi gitar, suara yang dihasilkan oleh alat musik itu juga perlu diperhatikan pada saat ingin membelinya. Jika berbicara mengenai karakter suara dari gitar listrik bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Biasanya karakter pada gitar itu terbentuk dikarenakan beberapa faktor mulai dari body senar, jenis kayu yang dipakai hingga pick up. Apabila menyukai suara yang sedikit lembut bisa memilih gitar listrik hollow. Gitar listrik hollow sendiri sering digunakan untuk permainan musik gaya jazz.

Jenis Kayu yang Dipakai

Hal selanjutnya yang perlu Anda pertimbangkan ketika ingin membeli gitar listrik yaitu jenis kayunya. Biasanya gitar listrik yang memiliki kualitas unggul itu menggunakan kayu bertekstur lebih padat, sehingga membuat bobotnya menjadi sedikit berat. Jenis kayu yang dipakai pada gitar juga berfungsi untuk menentukan karakter suara. Itu artinya yang perlu diperhatikan bukan hanya jenis kayunya saja tapi juga kualitasnya.

Perhatikan pick up

Terkadang faktor yang mempengaruhi mahal atau tidaknya gitar dikarenakan pick up yang digunakan. Dalam hal ini semakin bagus pick up yang dipakai maka bisa membuat harganya jauh lebih mahal. Bukan hanya itu saja pick up yang berkualitas juga mampu membuat gitar menjadi awet dan tahan lama. Untuk pick up nya sendiri pada gitar itu dikelompokkan menjadi tiga seperti di bawah ini.

Single Coil

Singel coil merupakan jenis pick up yang memakai magnet tunggal. Dengan begitu mampu menghasilkan suara yang lebih cerah. Sedangkan genre musik yang cocok dengan pick up ini berupa pop, country dan halus. Namun sayangnya pick up dengan magnet tunggal ini memiliki kekurangan cocok digunakan untuk bermain musik tipe rock.

Humbucker

Humbucker sendiri merupakan gabungan dari 2 pick up singel coil. Pick up jenis ini sengaja dibuat untuk melawan dengungan. Disebabkan memiliki output volume yang tinggi maka pick up jenis ini sangat cocok dipakai untuk menahan distorsi seperti metal dan rock.

P90

P90 merupakan pick up pertengahan antara singel coil dan humbucker. Karakteristik dari pick up ini yaitu mampu menghasilkan output yang lebih tinggi daripada singel coil. Meskipun begitu untuk outputnya tidak terlalu besar dari jenis humbucker. P90 ini sangat direkomendasikan untuk bermain musik tipe blues dan rock.

Merk gitar

Merk gitar juga perlu diperhatikan ketika ingin membeli peralatan musik tersebut. Jika dalam hal ini Anda masih tergolong pemula yang belum mengetahui merk gitar apa saja terbaik berikut beberapa rekomendasinya.

Fender.

Gibson.

Jackson.

Yamaha.

PRS.

Perhatikan Senar yang Dipakai

Untuk mengetahui cara memilih senar gitar itu tidaklah mudah seperti apa yang dibayangkan sebelumnya. Di mana anda hanya perlu memainkannya untuk mengetahui kualitas dari senar tersebut. Adapun beberapa tips yang bisa Anda coba untuk mengetahui kualitas senar seperti berikut.

Pastikan sudah mengetahui batangan truss yang sesuai dengan senar gitar. Hal itu bertujuan agar nantinya anda tidak membeli jenis yang sama.

Pastikan sudah menemukan string mana yang harus diganti. Jika dalam hal ini kesulitan untuk menemukan bagian itu bisa meminta tolong kepada tenaga penjual di toko musik

tempat membeli gitar tersebut.

Tentunya dengan berhasil memilih senar gitar yang berkualitas unggul maka kemungkinan alat musik itu untuk rusak sangatlah kecil. Bukan hanya itu saja senar yang berkualitas unggul juga mampu menghasilkan suara indah.

Demikianlah ulasan singkat tentang beberapa tips yang bisa Anda coba ketika ingin membeli gitar listrik. Dalam hal ini pastikan memilih gitar listrik yang sesuai dengan kondisi budget saat ini agar tidak mengganggu sistem keuangan di kemudian hari. Jika memang budgetnya belum mencukupi untuk membeli gitar yang diinginkan bisa menabung terlebih.