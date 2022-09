Daftar Teknologi dan Gadget Terbaik Agustus 2022 – Era baru merupakan jaman yang semakin maju dan berkembang. Hal tersebut tak pernah lepas dari peminatan setiap manusia terhadap penggunaan gadget dan teknologi. Karena sejatinya, kedua hal ini merupakan nyawa utama dalam menjalankan aktivitas padat sehari – hari hingga sukses meraup banyak keuntungan secara merata.

Tech of the Month baru saja merilis daftar teknologi dan gadget terbaik per Agustus tahun ini. Sebab segmen pemasaran era digital semakin laris dan kencang di berbagai daerah Indonesia hingga mancanegara. Tidak sedikit lapisan masyarakat yang memilikinya untuk menghidupkan suasana hati hingga kerja. Dan berikut deretan perangkat yang masih memiliki nama penting bulan ini, di antaranya;

1. AMD Ryzen 6000 Series

Menjalani debut perdana sejak Juni 2022 di Indonesia, AMB Ryzen 600 Series merupakan prosesor terbaik yang mampu melancarkan semua kebutuhan para pengguna Laptop. Baiknya lagi, kecepatan otak komputer ini sangat tepat untuk digunakan sebagai sarana pembuatan konten kreasi, gaming, office dan kebutuhan berat lainnya. Selain memberikan kelancaran, prosesor ini pun juga menawarkan hemat daya.

2. ASUS Expertbook B7 Flip 5G

Selebihnya ASUS tak pernah berhenti untuk menghadirkan nuansa baru dalam memberikan pelayanan terbaik dalam urusan pekerjaan kantoran. Dimana Laptop vesi Expertbook B7 Flip 5G ini hadir dengan konektivitas jaringan 5G yang tentunya sangat cepat dan menjangkau semua wilayah terpencil. Model ini mengadopsi tipe konvertibel Two ini One yang hadir secara efisien dan fleksibel. Body utama pada Laptop tersebut sangat tangguh berkat luncuran SSD berkapasitas 1TB dan RAM 16Mb hingga Intel Core 11th gen.

3. DJI RS 3 dan RS3 Pro

Di sisi lain, kamera DJI RS 3 dan DJI RS 3 Pro telah tampil memukau sejak terjun ke pasar lokal dan global. Seri terbaru DJI ini menawarkan fitur gimbal yang sangat cakap dalam mengambil gambar berkualitas terbaik ketimbang seri sebelumnya. Kedua versi tersebut tak hanya unggul dalam stabilitas peningkatan cahaya, tapi juga muncul dengan pembaharuan sistem penguncian sumbu. Jadi kamera bisa dapat dioperasikan secara langsung pada saat tombol Power menyala. Selebihnya piringan dudukan yang ditawarkan mengadopsi Quick-Release yang memudahkan pengguna untuk mengatur lensa.

4. Fujifilm X-H2S

Banyak orang yang terheran – heran dengan ketiadaan Fujifilm. Namun kini perusahaan kamera tersebut telah hadir dengan kajian terbaru versi X-H2S yang memiliki kemampuan dalam mengambil foto dan video. Seri kali ini telah dibekali dengan teknologi 5 generasi yaitu X-Processor 5 dan X-Trans CMOS 5 HS. Menariknya, kamera tersebut mampu melakukan penangkapan gambar mencapai 40 kali frame. Pada mode video, kamera ini menghadirkan resolusi 4K120p dan 6.2K30p.

5. Intel Arc A380

Intel merupakan kartu grafis diskrit yang telah melegenda sepanjang masa terutama bagi pengguna komputer dan Laptop. Diketahui bahwa versi Arc A380 merupakan kartu grafis yang paling memukau di antaranya sebelumnya. Sisi menariknya, Intel telah menggabungkan beberapa komponen terbaik untuk mendukung sistem kerja kompetisi mulai dari Xe Display Engine, Intel XMX, Ray Tracing hingga Direct X12. Sehingga para pengguna sangat memungkinkan untuk mengoperasikan 2 layar sekaligus dalam resolusi 8K 60 Hz.

6. Logitech Lift Mouse

Mouse merupakan hal penunjang setiap pengguna komputer untuk melakukan aktivitas apa pun dalam dunia pekerjaan. Dari sekian banyaknya jenis mouse yang muncul di pasaran, Logitech Lift Mouse tetap menjadi yang terbaik hingga tahun ini. Hardware tersebut telah menghadirkan banyak pengurangan tekanan terhadap klik kiri dan kanan. Selebihnya mouse ini pun hadir dengan SmartWheel magnetik paling presisi, cepat dan senyap. Menariknya lagi, alat tersebut juga memiliki fitur Logitech Flow yang mampu memudahkan kinerja dengan bekal multi-OS.

7. Mediatek Dimensity 9000+

Sejak terjun ke pasaran global tahun 2021 silam, Chipset Mediatek mampu memberikan kesempurnaan dengan rilisan terbarunya Dimensity 9000+. Dimana performa Chipset tersebut sangat cepat dan cepat. Sementara kecepatan intinya pun berubah dari yang awalnya 3.05GHz menjadi 3.2GHz. Sehingga performa grafis yang diluncurkannya pun mengalami peningkatan mencapai 10% dari versi sebelumnya.

8. OPPO Find X5 Pro

Di dunia HP, OPPO masih menjadi Smartphone paling diburu oleh kalangan umum. Sebab saat ini perusahaan tersebut telah merilis versi terbaru berupa Find X5 Pro yang memiliki dukungan penuh dari chip Marisilicon X. Sehingga gadget tersebut memiliki kepiawaian dalam membuat video 4K secara bersih tanpa efek apa pun. Spesifikasi pada HP ini mengadopsi Snapdragon 8 Gen 1, Chipset Qualcomm dan konektivitas 5G dengan kecepatan rata – rata mencapai 10 Gbps.

9. Realme GT Neo 3

Seakan – akan tak mau kalah dengan pesaingnya, Realme yang baru saja muncul di pasar Eropa pun langsung menghadirkan Smartphone dengan kualitas terbaik dan menawan. Sisi terbaik pada HP ini adalah membawakan 150W UltraDart Charge dengan kapasitas baterai 4500 mAh. Pengisian daya tersebut terbilang mustahil dari pesaing lainnya lantara mampu mengisi 0 hingga 100 % hanya dalam 10 menit. Selebihnya Chipset pada HP tersebut menggunakan Mediatek Dimensity 8100 dan jaringan 5G yang membuatnya mampu menjadi HP super kencang.

10. Samsung ISOCELL HP3

Dan teknologi lain yang masih bersaing di pasar global adalah Samsung ISOCELL HP3. Kamera yang satu ini melahirkan resolusi hingga 200 Mp. Di sisi lain, sensor pada kamera tersebut hadir dengan autofocus yang begitu akurat, cepat dan bersih sekalipun dilakukan pada saat malam hari. Baiknya lagi, Samsung telah menambahkan perekaman video pada resolusi 4K 120fps dan 8K 30fps.